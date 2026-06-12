BBVA: TCMB’de faiz normalleşmesi eylül ayına kaldı

BBVA Research, son raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası duruşunu ve enflasyon görünümünü değerlendirdi.

Rapora göre TCMB, piyasa beklentileriyle örtüşür biçimde politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu. Finansman maliyeti ise yüzde 40 seviyesinde korunurken bu durum, mevcut politika çerçevesine duyulan güvenin ve finansal istikrara verilen önceliğin bir yansıması olarak yorumlanıyor.

Mayıs enflasyonu ek bir bozulma sergilemedi. BBVA Research, haziran aylık TÜFE değişimini %1,0-1,5 aralığında tahmin ederken olumlu mevsimsel faktörlerin aşağı yönlü riskleri besleyebileceğini vurguluyor. Öte yandan banka, bozulmamış enflasyon beklentileri, güçlü atalet ve Orta Doğu'daki çatışmayla bağlantılı belirsizliklerin yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu belirtiyor.

Büyüme yanlısı politika duruşu, yüksek enflasyon beklentileri ve olası enerji fiyatı baskıları gözetilerek yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30'da korunuyor.

Faiz normalleşmesi eylüle ertelendi

BBVA Research, TCMB'nin fonlama faizinin Eylül ayından itibaren kademeli olarak normalleşeceğini ve Ekim'de politika faiziyle buluşacağını öngörüyor. Politika faizinin ise yıl sonuna kadar yüzde 37'de kalması bekleniyor.

Rapora göre koşulların elverişli seyretmesi durumunda TCMB ek faiz indirimlerine gidebilir; ancak bunun yanı sıra makro ihtiyati tedbirlere artan oranda başvurulması, yükselen dış finansman gereksinimleri göz önüne alındığında risk dengesini daha da karmaşık bir hale getirecek.