BBVA, TCMB'den beklediği faiz indiriminde tarihi değiştirdi, Aralık demişti Ekim'e aldı

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BBVA Research ayrıca 2026 yılı sonu için yüzde 30 olarak açıkladığı enflasyon tahminini değiştirmedi. Kurum, olumlu baz etkisinin katkısıyla yıllık tüketici enflasyonunun eylül ayında yüzde 30 seviyesine yaklaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Aylık enflasyonda yükseliş kaydedildi

BBVA Research tarafından yayımlanan değerlendirmede, Türkiye'de aylık tüketici enflasyonunun enerji ile alkollü içecek ve tütün ürünlerindeki fiyat artışlarının etkisiyle yüzde 1,78'den yüzde 1,84'e yükseldiği belirtildi.

Kurumun hesaplamalarında mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun da yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e çıktığı ifade edildi. Üç aylık enflasyon eğiliminde ise ılımlı bir bozulma görüldüğü kaydedildi.

Medyan enflasyon ile çekirdek enflasyon göstergesinin ortalamasının aylık bazda sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,8'e yükseldiği bildirildi. Bu göstergelerin üç aylık ortalamalarının ise sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,9 seviyelerine gerilediği aktarıldı. Eylülde fiyat ayarlamaları belirleyici olacak

BBVA Research, enflasyon beklentilerindeki istikrarın henüz yeterli düzeye ulaşmaması, hizmet enflasyonunun yüksek seyretmesi ve gıda ile enerji fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle para politikasında temkinli yaklaşımın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kurum, eylül ayında zamana bağlı fiyat ayarlamalarının enflasyonun önemli belirleyicileri arasında yer alacağını öngördü. Bununla birlikte, geçmiş enflasyona endekslemeyi azaltmaya yönelik düzenlemeler ile talepteki zayıflamanın fiyat artışlarını sınırlayabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Gıda fiyatlarının ılımlı, enerji fiyatlarının ise genel olarak istikrarlı kalması durumunda aylık enflasyonun eylül ayında yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşebileceği tahmin edildi. Olumlu baz etkisinin de katkısıyla yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 30'a yaklaşabileceği öngörüldü.

100 baz puanlık indirim ekim ayına çekildi

BBVA Research, jeopolitik gerilimlerde yeni bir yükseliş yaşanmaması ve yılın ikinci yarısında ihtiyatlı politika bileşiminin korunması varsayımıyla 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde korudu.

Kurum, TCMB'nin fonlama koşullarında beklenenden hızlı normalleşme yaşanması ve son enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi beklentisinin tarihini değiştirdi.

Daha önce TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimini aralık ayında gerçekleştirmesini bekleyen BBVA Research, yeni değerlendirmesinde indirimin ekim ayında yapılacağını öngördü. Kurum, TCMB'nin politika faizini yüzde 36 seviyesine indirmesini ve yıl sonuna kadar bu seviyeyi korumasını bekliyor.