BBVA Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

BBVA'nın Türkiye'ye ilişkin raporuna göre, somut veriler 2025'in dördüncü çeyreğinde sanayi ve hizmetler sektöründe zayıf bir görünüme işaret ederken inşaat sektörünün de ivme kaybettiği gözlemlendi. BBVA'nın aylık GSYH göstergesi, dördüncü çeyrek için yıllık bazda yaklaşık yüzde 3 büyüme ve çeyreklik bazda sınırlı bir daralmaya işaret ediyor.

BBVA, 2025 yılı büyümesinin yüzde 3,7 olan tahmininin hafif altında, yaklaşık yüzde 3,5 düzeyinde gerçekleşmiş olabileceğini belirtirken, 2026 için ise dış talepteki dayanıklılık, daha gevşek dış finansal koşullar, yurt içi finansal koşullardaki yumuşama ve nötr bir mali duruş varsayımı altında yüzde 4 büyüme tahminini korudu. BBVA,bu tahmine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu da vurguladı.

2025 genelinde büyüme iç talep kaynaklı

Büyümenin bileşimi açısından değerlendirildiğinde, 2025 genelinde büyümenin iç talep kaynaklı olduğunun, dış talebin ise negatif katkı yaptığının görüldüğünü belirten BBVA,"Bu tablo, yetersiz dezenflasyonist koşullara işaret ediyor. Gevşeyen finansal koşullar ve enflasyon beklentilerindeki sınırlı iyileşme ortamında dezenflasyon süreci risk altında bulunuyor. Bu bağlamda kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarına yönelik yakın zamanda hayata geçirilen makroihtiyati tedbirlerin talep üzerindeki etkisinin izlenmesi kritik önem taşıyor" dedi.

BBVA, tarım sektörünün ise dördüncü çeyrekte ve 2026'nın ilk çeyreğinde büyümeye negatif katkı yaptığı tahmin ederken, "Bu durum enflasyon görünümü açısından ek bir risk unsuru oluşturuyor" değerlendirmesini de yaptı.