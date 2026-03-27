BBVA, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı: Yukarı yönlü riskler arttı

BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde küresel ekonominin 2025’te şoklara rağmen dayanıklılık gösterdiğini ve İran savaşının kısa süreli kalması halinde 2026’da politika desteği ve yapay zekâ yatırımlarıyla büyümenin güçlü kalabileceğini belirtti.

Kurum, Orta Doğu’daki gerilimlerin daha temkinli bir politika duruşunu gerekli kıldığını vurgularken, çatışmanın süresi ve etkisine bağlı olarak kısa vadede sınırlı parasal gevşeme ve ılımlı mali destek öngörüyor.

“Çatışmanın uzaması halinde büyüme üzerindeki baskı belirgin olabilir”

BBVA’ya göre Türkiye'de büyüme halen görece güçlü olsa da önümüzdeki çeyreklerde kademeli bir yavaşlama bekleniyor. Çatışmanın uzaması ve derinleşmesi durumunda, artan dış finansman ihtiyacı nedeniyle büyüme üzerindeki baskı daha belirgin hale gelebilir.

Kurum, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak yüksek enerji fiyatları ve arz yönlü faktörlerin iyileşme hızını yavaşlatabileceğini belirterek 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %25 ve politika faizi beklentisini %32 olarak koruduğunu, yukarı yönlü risklerin arttığını ifade etti.

BBVA’ya göre yüksek enerji fiyatları, sıkılaşan dış finansman koşulları ile ticaret ve turizme yönelik riskler cari denge üzerinde baskı yaratırken, rezervlerde erime ve olası dolarizasyon eğilimi kur üzerinde ilave baskı oluşturabilir.