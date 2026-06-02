BBVA, Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini aşağı çekti
BBVA Research, Orta Doğu'daki savaşın ekonomik aktivite üzerindeki baskısını gerekçe göstererek Türkiye için 2026 büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürdü. Kurum, ikinci çeyrekte büyümenin zayıf seyredebileceğini belirtirken, dış dengedeki bozulmanın ekonomi politikalarına hareket alanını daralttığına dikkat çekti.
BBVA Research, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle 2026'nın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinde büyümenin zayıf kalabileceğini belirtti. Kurum, güven endekslerinin bu görünüme işaret ettiğini ifade ederken, uzatılmış tatil dönemine bağlı köprü gün etkilerinin aylık verilerde oynaklık yaratabileceğini kaydetti.
BBVA'nın öncü GSYH tahmin modeli, mayıs ayı itibarıyla yıllık büyümenin yaklaşık yüzde 2 seviyesinde olduğuna işaret ederken, bu görünümün haziran ayında kısmen tersine dönebileceği belirtildi. Kurum, takvim etkilerinin yılın ikinci yarısında büyümeye ilave destek sağlayabileceğini öngördü.
Ekonomi politikalarında alan daraldı
Raporda, bozulan dış dengenin ekonomi politikaları için destek alanını daralttığı, maliye politikası desteğinin de sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi.
BBVA Research, Orta Doğu'daki çatışmanın temmuz ayından önce sona ermesi ve politika tepkilerinin seçici kalması varsayımı altında, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yaklaşık yüzde 3 büyümesini bekliyor. Bu tahmin, çatışma öncesindeki yüzde 4'lük büyüme öngörüsünün altında bulunuyor.