BBVA'dan enflasyon değerlendirmesi: Ana eğilimde kalıcı iyileşme henüz yok

BBVA Research, Türkiye'de haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde yalnızca sınırlı bir iyileşme görüldüğünü değerlendirdi.

Banka, altı ana eğilim göstergesinin ortalamasının haziranda aylık yüzde 2,18'den yüzde 2,05'e gerilediğini, ancak üç aylık ortalamanın yüzde 2,26 seviyesinde değişmediğini belirtti. Medyan enflasyon ise yüzde 1,93'e gerilerken, üç aylık eğilimi yüzde 2,12 ile Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini korudu. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda enflasyon dağılımında ise anlamlı bir değişim görülmedi.

Enflasyon beklentileri

BBVA Research, 2026'nın ikinci yarısında akaryakıtta ÖTV artışının ertelenmesi ve enerji fiyatlarındaki sert düşüşün enflasyon görünümüne yönelik risk dengesini sınırlı da olsa iyileştirdiğini ifade etti. Ancak yüksek ve çıpalanmamış enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışlarındaki katılık ve olumsuz temel enflasyon eğiliminin dezenflasyon sürecinin önündeki başlıca zorluklar olmaya devam ettiğini vurguladı.

Petrol fiyatları

Banka, Brent petrol fiyatlarının yılın ikinci yarısında varil başına 70-75 dolar aralığında kalması halinde yıl sonu TÜFE tahmini için yaklaşık 1 puanlık aşağı yönlü etki oluşabileceğini belirtti. Buna karşın sağlık hizmetleri fiyatlarındaki son artışın bu etkinin bir kısmını dengeleyebileceği ifade edildi.

Faizlerde düşüş olacak mı?

BBVA Research, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde korurken, tahmin üzerindeki risklerin sınırlı ölçüde aşağı yönlü olduğunu değerlendirdi.

Banka ayrıca, para politikasında hızlı bir gevşemenin dezenflasyon sürecini sekteye uğratabileceğini belirterek, TCMB'nin fonlama faizini kademeli olarak düşürmesini beklediğini ifade etti. Enflasyondaki ilave iyileşmenin ise yıl sonu için öngördüğü yüzde 37 politika faizi tahmini üzerinde sınırlı aşağı yönlü risk oluşturabileceğini kaydetti.