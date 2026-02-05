BBVA’dan enflasyon değerlendirmesi: Sepet güncellemesi hangi riski artırabilir?

BBVA Research, Türkiye'de açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarının hem piyasa beklentisinin hem de kendi beklentilerinin üzerine çıktığını belirtirken, yıl sonu enflasyon beklentisini korudu.

Kurum, artan yukarı yönlü risklere rağmen, son kısıtlayıcı politika adımlarının etkileri konusundaki belirsizlik göz önüne alındığında, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 olarak koruduğunu açıkladı.

BBVA Research, yeni TÜFE sepetini de değerlendirirken, spekülatif beklentilerin aksine, kira ve gıdanın ağırlıkları yalnızca marjinal olarak değiştiğini vurguladı. Yeni ağırlıkların enflasyon oynaklığını azaltabileceğini ancak hesaplarına göre, enflasyon ataletini de güçlendirebileceğini vurguladı.

"Nerde takılacağını bilemiyoruz"

Enflasyonda belli bir seviyede kalıcılık ya da yapışkanlık tartışmaları son Enflasyon Raporu sunumunda TCMB yöneticilerine de sorular sıklıkla yöneltilmişti. TCMB Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay, "Nerde takılacağını bilemiyoruz. Elimizde çok daha fazla veri olması lazım ancak geciktiği aşikâr. Başkan’ın belirttiği gibi yüzde 28 civarında takılıp takılmadığını bilemiyoruz” demişti.

2026 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumu 12 Şubat Perşembe günü yapılacak.