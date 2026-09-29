BBVA'dan enflasyon ve dolar/TL tahmini

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BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, küresel büyümenin devam eden olumsuzluklara rağmen dirençli seyrettiğini ancak jeopolitik gerilimler, arz kesintileri ve sıkı finansal koşulların belirsizliği yüksek tuttuğunu belirtti. Kurum, enflasyon üzerindeki baskının kısa vadede devam etmesini ve politika faizlerinin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyor.

2026 için yüzde 3 büyüme tahminini korudu

BBVA Research'e göre Türkiye ekonomisinin büyümesi 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2,5'e yavaşladı. Ekonomik faaliyetin yakın dönemde ılımlı seyretmesi ve üretimin potansiyelin altında kalması bekleniyor.

Kurum, aşağı yönlü risklerin bir miktar arttığına işaret etmekle birlikte 2026 için yüzde 3'lük büyüme tahminini korudu. Büyümenin 2027'de ise yüzde 3,5-4 aralığına hızlanması bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30

BBVA Research, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde tutarken, risklerin hafif şekilde yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Kuruma göre güçlü enflasyon ataleti, yüksek enerji fiyatları ve çıpalanmamış enflasyon beklentileri, sıkı parasal koşulların korunmasını gerektiriyor. Bu çerçevede yüksek reel faizlerin makroihtiyati tedbirlerle desteklenerek daha uzun süre devam etmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Dolar/TL için aylık yüzde 1,5-2 değer kaybı beklentisi

Dolarizasyon baskılarının sınırlı kaldığını belirten BBVA Research, güçlü rezerv tamponlarının olası şokların karşılanması ve finansal istikrarın desteklenmesi açısından kritik olduğunu kaydetti.

Kurum, dolar/TL'de aylık nominal değer kaybının yüzde 1,5-2 aralığında gerçekleşeceği yönündeki beklentisini korudu. BBVA Research ayrıca kısa vadede gerçekleşen enflasyona göre en az yüzde 4-5 düzeyinde reel faiz gerektiğini belirtti.

Enerji fiyatları dış denge üzerinde baskı oluşturuyor

BBVA Research, mali ve yarı mali desteğin sosyal transferler, sübvansiyonlu kredi paketleri ve gelir politikaları aracılığıyla seçici şekilde sürdürülmesini bekliyor.

Yüksek enerji fiyatlarının dış denge üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, turizm ve ihracattaki dirençli görünüm ile iç talepteki yavaşlamanın bu etkinin bir bölümünü dengelemesi öngörülüyor.