BBVA’dan net senaryo: TCMB’den 2026 sonu beklentisini korudu

BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı son faiz kararını temkinli bir adım olarak değerlendirirken, ocak ayı tüketici enflasyonunun gıda fiyatları öncülüğünde başlangıçta öngörülenden daha güçlü gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Kurum, Merkez Bankası’nın çekirdek enflasyon eğiliminde sınırlı bir bozulma beklense de yılın güçlü bir başlangıcının ardından beklentiler kaynaklı ilave bir bozulmayı önlemeyi hedeflediğini tahmin etti.

Talebin enflasyondaki etkisi zayıfladı

BBVA Research, 2025’in son çeyreği itibarıyla talep koşullarının dezenflasyon üzerindeki etkisinin zayıfladığının Merkez Bankası tarafından da kabul edildiğini belirtti. Bu durumun, talebin hedeflenen enflasyon seviyelerine yakınsamaya yeterince soğumamış olabileceği yönündeki uzun süredir dile getirilen görüşleri teyit ettiği ifade edildi.

Kurum, temel senaryosunu dezenflasyon sürecinin devamı üzerine kurmaya devam ederken, risk dengesinin daha yapışkan bir enflasyon görünümüne ve ekonomik faaliyette yukarı yönlü risklere kaydığını vurguladı.

Para politikası sıkı kalabilir

Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37’ye çekmesi, BBVA Research tarafından beklenti ve piyasa uzlaşısı olan 150 baz puanın altında kalsa da olumlu bir sürpriz olarak nitelendirildi.

Aynı büyüklükte faiz koridoru ayarlamasıyla birlikte alınan bu kararın, piyasaya önceden belirlenmiş bir gevşeme patikası olmadığını gösterdiği belirtildi.

Kurum, Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirimlerini 2026’nın ikinci yarısına kadar toplam 100 baz puanla sınırlı tutabileceğini ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 32 seviyesinde oluşabileceğini öngörüyor. Bu çerçevede yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25 olarak korunurken, para politikası duruşunun sıkı kalmaya devam edeceği değerlendiriliyor.