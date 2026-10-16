BBVA'dan TL analizi: Değer kaybı hızlanabilir

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BBVA, Türkiye ekonomisi ve para politikasına ilişkin değerlendirmesinde, Türk lirasının gelecekteki seyri ve Merkez Bankasının faiz politikasına yönelik beklentilerini paylaştı.

Banka, TCMB'nin önümüzdeki dönemde Türk lirasının nominal olarak daha hızlı değer kaybetmesine izin verebileceğini belirtti.

BBVA'ya göre döviz kurunda daha kademeli ancak mevcut seyre kıyasla hızlı bir yükselişe izin verilmesi, ilerleyen dönemde daha sert bir kur düzeltmesi yaşanması riskini azaltabilir.

Fon piyasasındaki çalkantı güveni zayıflattı

BBVA, son dönemde fon sektöründe yaşanan çalkantının piyasalardaki güveni olumsuz etkilediğini bildirdi.

Bankanın değerlendirmesinde, fon piyasasındaki gelişmelerin bazı şirketlerin likidite koşullarını sıkılaştırdığına dikkat çekildi.

Bu gelişmelerin para politikasında gevşeme yönündeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

Faiz indirimi beklentisini güçlendiren iki gelişme

BBVA, TCMB'nin faiz indirimi olasılığını güçlendiren iki temel gelişmeye işaret etti.

Bunlardan ilkinin eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına gerilemesi olduğunu belirten banka, enflasyondaki düşüşün faiz indirimi için gerekçeyi güçlendirdiğini kaydetti.

İkinci gelişme olarak ise fon sektöründeki çalkantı gösterildi. BBVA, piyasalardaki güven kaybı ve likidite koşullarındaki sıkılaşmanın faiz indirimi baskısını artırdığını değerlendirdi.

Gözler 22 Ekim'deki faiz kararında

BBVA, TCMB'nin 22 Ekim'de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin güçlendiğini bildirdi.

Banka ayrıca kur politikasında yapılabilecek olası bir ayarlamanın, yüksek faizli Türk lirası varlıklara yatırım yapılmasına dayanan carry trade stratejisinin temel çerçevesini değiştirmeyeceğini ifade etti.