BBVA'dan Türk bankacılık sektörü analizi: Kârlılıkta riskler aşağı yönlü

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BBVA Research, Türkiye bankacılık sektöründe kredi büyümesinin makroihtiyati kısıtlamaların etkisiyle ivme kaybetmeye devam ettiğini belirtti. Kurum, 2026 için özkaynak kârlılığı (ROE) beklentisini yaklaşık yüzde 25 seviyesinde korurken, risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekti.

Kamu bankalarında kredi büyümesi daha güçlü

Rapora göre kamu bankalarındaki kredi büyümesi özel bankalara kıyasla daha güçlü seyrederken, iki grup arasındaki ayrışma eylülde daha belirgin hale geldi. Kamu ve özel bankalar arasındaki farklılaşmanın kredi alt segmentlerinin tamamında görüldüğü belirtildi.

BBVA Research, temel senaryosunda kredi büyüme sınırı uygulamasının 2027 boyunca devam etmesini bekliyor. Bu çerçevede destekli kredi paketlerinin yanı sıra özellikle ticari kredilerde büyüme sınırlarına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği öngörülüyor.

Bankacılıkta dolarizasyon düşük kalıyor

Bankacılık sektöründe dolarizasyonun düşük seviyelerde kaldığı, kamu bankalarında oranın yüzde 35'in altına gerilediği belirtildi.

Raporda, kurun dezenflasyon sürecinin temel çıpası olmaya devam ettiği ifade edilirken, TL mevduata yönelik düzenlemeler ve yüksek reel faizlerin TL talebi ile kur istikrarını destekleyen önemli bir tampon olmayı sürdüreceği öngörüldü.

Kârlılık üzerindeki baskı sürüyor

Bankacılık sektöründe kârlılık üzerindeki baskının devam ettiği ancak bozulma hızının yavaşladığı kaydedildi. Mevduat bankalarının net kârı temmuzdaki daralmanın ardından ağustosta aylık yüzde 18 arttı. Kümülatif özkaynak kârlılığı ise yüzde 23'e geriledi.

Özel bankalarda net faiz gelirinin kârlılığa katkısı iyileşmeye devam ederken, alım-satım işlemlerinden kaynaklanan sonuçların sektör kârlılığını baskıladığı belirtildi.

TL fonlama maliyetlerindeki ilave düşüşün marjları desteklemesi beklenirken, kredi büyümesindeki yavaşlama ve artan maliyetlerin özkaynak kârlılığındaki toparlanmayı sınırlayabileceği ifade edildi.

Takipteki kredilerde yükseliş bekleniyor

Aktif kalitesindeki bozulmanın özellikle tüketici kredileri öncülüğünde kademeli olarak sürdüğü belirtildi. Toplam takipteki kredi oranı tarihsel olarak düşük seviyelerde kalırken, özellikle ihtiyaç kredilerindeki takip oranının dikkat gerektirdiği kaydedildi.

BBVA Research, önümüzdeki aylarda takipteki kredi oranı ile risk maliyetinin yükselmeye devam etmesini bekliyor. Hanehalkı bilançolarındaki baskı ve yatırım fonlarıyla bağlantılı son kayıpların da yukarı yönlü ilave risk oluşturduğu ifade edildi.