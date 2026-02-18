BBVA'dan Türk bankalarına yönelik yeni rapor: Makroihtiyati adımlar banka gelirlerini baskılayacak

BBVA Research, Şubat ayına ilişkin Türkiye bankacılık sektörüne dair aylık görünüm raporunu yayımladı. Kuruluş, yıl sonu kampanyalarının sona ermesiyle birlikte 2026 başında kredi faizlerinin yükseldiğini, artışın özellikle tüketici segmentinde belirgin olduğunu ve konut kredileri hariç yaklaşık 1.300 baz puanlık yükseliş yaşandığını belirtti.

Zayıflayan dezenflasyon sürecinin TL fonlama maliyetlerinde kayda değer bir gerilemeye alan bırakmadığını vurgulayan kurum, bankaların net faiz marjlarındaki (NIM) iyileşmenin beklenenden daha kademeli gerçekleşeceğini öngördü. Kasım ve aralık aylarındaki olumlu TÜFE sürprizlerine karşın ocak ve şubat verilerinin talebin dayanıklılığını ve fiyatlama davranışındaki bozulmayı teyit ettiğini, bunun da kısa vadede TL mevduat ve kredi faizlerinde belirgin düşüşü sınırlayacağını ifade etti.

2025’in dördüncü çeyreğindeki tek seferlik vergi giderlerinin net kâr üzerinde önemli baskı yarattığını ve yılın son dönemindeki toparlanmanın beklentilerin altında kaldığını belirten BBVA, sektör özkaynak kârlılığının (RoE) yüzde 25,6 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kart sınırlamaları faiz ve komisyon gelirlerini baskılayabilir

Kredi kartlarına yönelik son sınırlamaların, kullanılmayan limitlerin toplam limitlerin yaklaşık yüzde 80’i seviyesinde olması nedeniyle hem hacim üzerinden net faiz gelirlerini hem de bankaların gelir tablolarında önemli destek unsuru olan ücret ve komisyon gelirlerini olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Kredili mevduat hesaplarına yönelik sıkılaştırmanın da kârlılık üzerinde baskı yaratacağı, ancak büyüme sınırı dışında kalan diğer genel ihtiyaç kredilerindeki artışın bu etkiyi kısmen telafi edebileceği değerlendirildi.

BBVA, dezenflasyon politikası devam ederken kredi büyüme sınırlarının kredi faizlerindeki oynaklıkta belirleyici olmaya sürdüğünü ve yeni makroihtiyati adımların bankaların net faiz gelirleri ile ücret ve komisyon performansı üzerinde ilave baskı oluşturacağını vurguladı.