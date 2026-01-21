BBVA’dan Türkiye analizi: 2026 büyüme tahmini hedefleri aşabilir

BBVA'nın aylık GSYH göstergesi, 4Ç25’te yıllık bazda yaklaşık yüzde 3,5, çeyreklik bazda ise yüzde 0,25 büyümeye işaret ediyor.

Bu senaryoda 2025 yılı büyümesinin yüzde 3,5–4 aralığında, kurumun yüzde 3,7’lik tahminiyle büyük ölçüde uyumlu şekilde gerçekleşmesinin yüksek olasılık taşıdığı aktarıldı.

Raporda, TCMB’nin yönlendirmesinin aksine, 2025’te yurt içi talep koşullarının yeterince dezenflasyonist olmadığı ve bunun dezenflasyon sürecindeki sapmada etkili olduğu vurgulandı.

BBVA Research, 2026 büyümesinin TCMB’nin Kasım 2025 Enflasyon Raporu’nda ima edilen seviyelerin üzerine çıkabileceğini, bu durumun talep kaynaklı yukarı yönlü dezenflasyon risklerini canlı tutabileceğini belirtti.

Küresel cephede tarife savaşları ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen, destekleyici politika adımlarının 2026’da küresel ekonomide yalnızca sınırlı bir yavaşlamaya izin verebileceği ifade edildi.

Yurt içinde ise devreden etkiler, beklenen faiz indirimleri ve sınırlı mali disiplin dikkate alındığında, 2026 için öngörülen yüzde 4 büyüme tahminine yönelik yukarı yönlü risklerin bulunduğu kaydedildi.

BBVA Research, politika koordinasyonunun etkinliği ve dış koşulların seyrine bağlı olarak büyüme tahminlerini yakın dönemde yeniden değerlendireceğini aktardı.