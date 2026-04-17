BBVA’dan Türkiye büyüme uyarısı: Yüzde 4 hedefi risk altında

BBVA Research tarafından yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisinin Orta Doğu'daki çatışma öncesinde dahi yumuşak göstergelerin işaret ettiğinden daha zayıf bir seyir izlediği belirtildi.

Savaşın beklenenden daha uzun süreli ve derin etkilerinin, çatışma öncesi 2026 yılı için öngörülen %4 oranındaki GSYH büyüme tahmini üzerinde belirgin aşağı yönlü riskler oluşturduğu ifade edildi. Rapora göre, dış finansman ihtiyaçlarına bağlı olarak büyüme üzerinde daha sert bir dengelenme süreci yaşanabilir.

Üretim görünümündeki zayıflığın nedeni: Talep koşulları

Matriks haberin aktardığına göre, üretim tarafında, Orta Doğu çatışması öncesinde toparlanma işaretleri görülse de genel görünümün zayıf kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Sanayi ve inşaat sektörlerinde belirgin bir durgunluk gözlenirken, hizmetler sektörünün mütevazı bir toparlanma sergilediği bildirildi. Mart ayı öncü göstergelerinin beklentiler, siparişler ve üretimde keskin bir bozulmaya işaret ettiği, aylık GSYH göstergesinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık %2,7 ve çeyreklik %0,5 civarında bir büyümeye karşılık geldiği hesaplandı.

Üretim görünümündeki zayıflığın temel nedeninin talep koşulları olduğu vurgulandı. Stoklar hariç iç talebin, özel tüketim öncülüğünde çeyreklik bazda daralmaya işaret ettiği, dış talebin ise ilk çeyrekte büyümeye hafif negatif katkı yapmasının beklendiği aktarıldı.

Sıkı finansal koşulların iç talebi baskılamaya devam edebileceği ve zayıf küresel talep nedeniyle ihracatın durgun seyredebileceği öngörüldü.

Riskler arttı

Mevcut mali alanın büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskleri dengelemeye yardımcı olabileceği ancak savaş kaynaklı dış denge bozulmasının büyüme üzerindeki baskıyı derinleştirebileceği belirtildi.

Merkez Bankası rezervleri üzerindeki potansiyel baskı, yüksek enflasyon beklentileri ve güçlü ana enflasyon eğilimi nedeniyle sıkı para politikası duruşunun daha uzun süre korunması gerektiği ifade edildi.

Yapılan hesaplamalara göre, arz şoku kaynaklı petrol fiyatlarındaki her %10'luk artışın bir yıl içinde büyümeyi yaklaşık 0,3 puan azaltacağı öngörüldü. Savaşın uzayan süresi ve enerji ile tedarik zinciri şokları göz önüne alındığında, 2026 yılı büyüme tahmini üzerindeki risklerin arttığı kaydedildi.

İkinci çeyrekte bir ateşkes sağlansa dahi, bunun kalıcılığı ve tedarik zincirlerinin normalleşme hızı konusundaki belirsizliklerin sürdüğü, görünüm netleştiğinde tahminlerin revize edileceği bildirildi.