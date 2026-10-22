BBVA’dan Türkiye ekonomisi uyarısı: Büyüme görünümünde üç kritik risk

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BBVA Research, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının üçüncü çeyreğine yönelik öncü göstergelerini analiz etti. Değerlendirmede, sanayi üretiminde yaşanan ivme kaybının ekonomik büyümeyi sınırladığı, hizmetler sektörünün ise dayanıklılığını sürdürdüğü belirtildi. İnşaat sektöründe kaydedilen toparlanma da ekonomik görünümde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Eylül ayına ilişkin öncü göstergelerin sanayi sektörü açısından bazı olumlu sinyaller verdiği belirtilirken, inşaat faaliyetlerinde yavaşlama ihtimalinin öne çıktığı kaydedildi. Hizmetler sektöründe ise genel olarak yatay bir görünümün sürdüğü ifade edildi.

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 büyüyebilir

BBVA Research, üçüncü çeyreğe ilişkin verilerin yüzde 30'unu kapsayan aylık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) göstergesinin yıllık bazda yüzde 2,7 büyümeye işaret ettiğini bildirdi.

Kurum, ikinci çeyrekte kaydedilen yüzde 1,1'lik çeyreklik büyümenin ardından üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngördü.

Değerlendirmede, toplam GSYH ile tarım dışı GSYH tahminleri arasındaki farklılığa da dikkat çekildi. Bu ayrışmanın, yıl boyunca elverişli seyreden hasat koşullarının desteğiyle tarımsal üretimde daha güçlü bir performansa işaret ettiği belirtildi.

BBVA Research’tan Türkiye ekonomisi için büyüme uyarısı

BBVA Research, Türkiye ekonomisi için 2026 yılına ilişkin yüzde 3'lük büyüme tahminini korurken bu öngörü üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığını vurguladı.

Kurum, yüksek enerji fiyatlarının kalıcı hale gelmesi, ekonomik faaliyetin beklentilerin altında seyretmesi ve son dönemde yaşanan fon krizinin olası etkilerini büyüme görünümü açısından başlıca riskler arasında sıraladı.