BBVA’dan Türkiye enflasyonu için uyarı: Riskler hâlâ canlı

BBVA Research raporunda, Türkiye’de mart ayı enflasyonun aylık %1,94 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllık enflasyonun %30,87’ye gerilediğini hatırlattı.

Kurum, buna rağmen artan enerji fiyatları, jeopolitik belirsizlik ve arz yönlü baskıların enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığını belirtti. BBVA’ya göre enflasyon beklentileri hâlâ yüksek seviyelerde ve tam olarak çıpalanmış değil, enflasyon katılığı ise güçlü seyrini sürdürüyor.

BBVA, çatışmanın süresi ve şiddetine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini, daha uzun sürecek bir savaş senaryonun enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri artıracağını ifade etti. Mevcut vadeli fiyatlar ve enerji maliyetlerindeki artış dikkate alındığında, yıl sonu için öngörülen %25 enflasyon tahminine ek olarak 3-4 puanlık artış riski bulunduğunu belirtti.

Kurum, artan enflasyon ve dış denge riskleri nedeniyle para politikasının daha uzun süre sıkı kalabileceğini vurgularken, rezervler üzerindeki baskının artması halinde TCMB'nin nisan toplantısında faiz artışı ihtimalinin güçleneceğini ifade etti.