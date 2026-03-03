BBVA'dan Türkiye için büyüme tahmini

BBVA Research, Türkiye’de 2025’in son çeyreğinde üretim tarafında sanayi faaliyetinin daraldığını, hizmetler sektörünün yatay seyrettiğini ve inşaatta belirgin ivme kaybı yaşandığını belirtti. Tarım sektörünün ise yılın ilk üç çeyreğindeki sert daralmanın ardından teknik bir toparlanma kaydettiği ifade edildi.

2025 genelinde büyümenin ana sürükleyicisinin geniş hizmetler sektörü olduğu, tarımın ise negatif katkı yaptığı aktarıldı. İnşaat ve sanayinin büyümeye katkısının yaklaşık 1 puan civarında kalarak görece sınırlı olduğu vurgulandı.

2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3 büyüme beklentisi

BBVA’nın aylık GSYH göstergesi, öncü verilere dayanarak 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık %3 büyümeye işaret ediyor. Bu da 2025’in dördüncü çeyreğinde kaydedilen %0,4’lük çeyreklik artışın ardından yaklaşık %0,7’lik bir çeyreklik büyümeye karşılık geliyor.

Talep tarafında ise beklentilerin aksine 2025’in son çeyreğinde özel tüketimin hızlandığı, yatırımların ise çeyreklik bazda daraldığı belirtildi. 2025 boyunca stoklar hariç iç talebin büyümeye önemli katkı sağladığı, dış talebin ise negatif etki yaptığı ifade edildi. Arz ve talep arasındaki dengesizliğin sürdüğü ve çıktı açığının nötr seviyelere yakın seyretmeye devam ettiği kaydedildi.

BBVA, İran’daki ve genel olarak bölgedeki çatışmanın kapsamı ve süresine ilişkin belirsizliğin ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu, ticaret ve cari denge üzerinde baskı yaratabileceğini ve enflasyon açısından yukarı yönlü risklere yol açabileceğini belirtti. Bununla birlikte, ılımlı büyümeyi hedefleyen iyi kalibre edilmiş bir politika bileşiminin jeopolitik rüzgârları sınırlayabileceği ifade edildi. Banka, gelişmelere bağlı revizyon ihtimalini saklı tutarak 2026 yılı için %4 büyüme tahminini korudu.