BBVA'dan yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini

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BBVA Research, Türkiye'de temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 seviyesinde korudu. Kurum, aylık enflasyonun haziran ayındaki yüzde 0,99 seviyesinden temmuzda yüzde 1,78'e yükseldiğini, artışta gıda, enerji ve hizmet kalemlerinin etkili olduğunu belirtti. Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,2'ye yükselirken, sağlık, enerji ve alkollü içecekler hariç tutulduğunda çekirdek eğilimin yüzde 2,1 ile büyük ölçüde yatay kaldığı ifade edildi.

Temel mallarda zayıf talebin dezenflasyonu desteklediği, buna karşın geçici etkiler hariç tutulduğunda dahi hizmet enflasyonunun güçlü seyrini koruduğu vurgulandı.

Medyan enflasyonun aylık yüzde 1,5'e, altı eğilim göstergesinin ortalamasının ise yüzde 1,8'e gerilediği belirtilirken, üç aylık hareketli ortalamaların sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2,0 seviyesine indiği kaydedildi. Ancak yayılım göstergelerinde geniş tabanlı iyileşme görülmemesi ve temel enflasyon eğiliminin yatay seyretmesi nedeniyle temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Akaryakıt fiyat ayarlamalarının gecikmeli etkisi ve takvim kaynaklı fiyat artışlarının ağustos ve eylül aylarında enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği, buna karşın gıda fiyatlarındaki mevsimsel etkiler ve zayıf talebin bu baskıyı kısmen dengeleyebileceği belirtildi.

"Eylülde faiz indirimi için kapı aralanabilir"

BBVA Research, enerji fiyatlarının normalleştiği ve yılın ikinci yarısında ihtiyatlı politika bileşiminin sürdüğü baz senaryoda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30 olarak korudu. Kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ağustos enflasyon raporunda tahminini değiştirmesini beklemezken, koşulların elverişli olması halinde efektif fonlama maliyetinin eylül ayından itibaren politika faizine kademeli olarak yaklaşacağını ve yılı yüzde 36 seviyesinde tamamlayacağını öngördü.