BCA Research: 2026 için 5 “siyah kuğu” riskini sıraladı!

BCA Research, 2026 yılına ilişkin risk değerlendirmesinde, piyasalar açısından en yıkıcı senaryolardan birinin İran merkezli bir petrol arz kesintisi olabileceğine dikkat çekti. Analize göre İran’da yaşanabilecek ciddi bir siyasi kırılma, küresel petrol tedarikini aksatabilir; bu durum da enflasyonu körükleyerek dünya ekonomisini resesyon riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler

Şirketin hesaplamalarına göre İran kaynaklı “büyük ölçekli” bir arz şokunun gerçekleşme ihtimali yüzde 38, daha sınırlı bir şok olasılığı ise yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Geçmiş veriler, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını kısa sürede yukarı taşıyabildiğini gösterirken, BCA Research olası bir İran krizinin bu ortalamaların çok üzerinde bir etki yaratabileceği uyarısında bulundu.

Çin’in teknoloji hamlesi

BCA, Çin’in teknoloji alanında ABD’yi geride bırakması halinde küresel piyasalarda sert bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu. Şirket, geçen yıl Çin merkezli düşük maliyetli yapay zekâ modeli DeepSeek’in yarattığı ve ABD borsalarından yaklaşık 1 trilyon dolar silen satış dalgasını hatırlattı.

Analistlere göre benzer bir teknolojik atılım tekrar edebilir. Çin’in Ar-Ge harcamalarının Avrupa Birliği’ni geride bırakması ve patent başvurularında ABD, Avrupa, Güney Kore ve Japonya’yı aşması bu riski güçlendiriyor. BCA, teknoloji balonunun 2026’da patlama ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdi.

Çin-Tayvan gerilimi

Raporda Çin’in ekonomik olarak daha bağımsız hale gelmesi durumunda Tayvan konusunda daha agresif bir politika izleyebileceği ifade edildi. BCA, Çin-Tayvan geriliminin tırmanma olasılığını yüzde 39 olarak tahmin ederken, bunun vekalet savaşına dönüşme ihtimalini yüzde 25, büyük çaplı bir savaşa evrilme riskini ise yüzde 7 olarak hesapladı.

Ancak firma, Çin’in mevcut ekonomik verilerinin savaş hazırlığına işaret etmediğini ve risk göstergelerinin henüz “kırmızı alarm” vermediğini belirtti.

Rusya-Nato savaşı

BCA’nın listesinde yer alan bir diğer kritik risk, Rusya’nın bir NATO üyesi ülkeye yönelik askeri hamlesi. Böyle bir senaryonun NATO ile doğrudan çatışmaya yol açabileceği ve en kötü ihtimalle nükleer tehditleri gündeme getirebileceği ifade edildi.

Şirket, Rusya-NATO savaşı olasılığını yüzde 10 olarak tahmin etti. Raporda, ABD’nin müttefikleriyle dayanışma eksikliği göstermesinin Rusya’yı daha ileri adımlar atmaya teşvik edebileceği uyarısı yer aldı.

Nato ittifakının dağılması riski

BCA, ABD’nin bir NATO ülkesine destek vermemesi halinde ittifakın fiilen işlevsiz hale gelebileceğini savundu. Alternatif bir senaryo olarak ABD’nin Grönland konusunda atabileceği adımların da ittifak içinde kriz yaratabileceği belirtildi.

Şirket, ABD’nin NATO’ya zarar verebilecek bir adım atma olasılığını yüzde 30 olarak hesapladı ancak bu senaryonun gerçekleşmesini düşük ihtimal olarak değerlendirdi.

BCA Research, 2026 yılına ilişkin “siyah kuğu” listesinin, yatırımcıların sıkça dile getirdiği risklerden ziyade en kritik ve potansiyel etkisi yüksek senaryolara odaklandığını belirtti. Raporda, jeopolitik gerilimlerin ve küresel güç dengelerindeki değişimin piyasalar üzerindeki etkisinin giderek arttığına dikkat çekildi.