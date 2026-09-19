BDDK, Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini kaldırdı

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Resmî Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izni kaldırıldı.

Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli ve 11572 sayılı kararında, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu adımın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde atıldığı bildirildi.

Söz konusu hüküm, yapılan denetimler sonucunda bir bankanın faaliyetini sürdürmesinin ''mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin'' ortaya çıkması halinde BDDK’ye faaliyet iznini kaldırma veya bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devretme yetkisi veriyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Bank Mellat’ı 2007’de İran'ın nükleer programıyla bağlantılı kuruluşlara mali hizmet sağladığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına almıştı. Banka hala ABD'nin yaptırım listesinde. ABD'nin resmi listesinde Bank Mellat'ın tüm şubeleri yaptırım kapsamında gösteriliyor ve bankayla işlem yapan yabancı kurumlar açısından ikincil yaptırım riski bulunduğu belirtiliyordu.

Bank Mellat hakkında

5 Şubat 1981 tarihli 8/2406 No'lu Bakanlar Kurulu kararıyla, Bank Mellat İran'ın yüzde 100 iştirakiyle Türkiye'de faaliyet izni verilen Bank Mellat İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 16 Nisan 1982 tarihinde faaliyete geçmişti. Ardından 15 Ekim 1985'te Ankara Şubesi ve 20 Ekim 1992'de İzmir Şubesi açılmıştı.

Banka tarafından yapılan açıklamada "Bank Mellat İran'ın öne çıkan yurt dışı şubelerinden biri olarak Bank Mellat Türkiye, özellikle iki ülke (İran ve Türkiye'nin) arasındaki ortak ticari alışverişi genişleten ortak projelerine katkısının yanı sıra, yurt içi ekonomik hareketliliğe de hizmet etmektedir" denilmişti.