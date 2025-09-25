  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu
Takip Et

BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 19 Eylül haftasına ait bankacılık sektörü verilerine göre, bankalardaki toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL’ye yükselirken, bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu
Takip Et

BDDK'nın 19 Eylül haftasına ait bankacılık sektörü verilerine göre toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL’ye yükseldi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplamı 5 trilyon 6 milyar TL olurken; bunun alt dallarına bakıldığında bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 461 milyar TL, tüketici kredileri 2 trilyon 544 milyar TL oldu.

Ticari ve diğer krediler ise 15 trilyon 813 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Kartlı ödemeler yüzde 52 arttı: 2 trilyon lirayı aştıKartlı ödemeler yüzde 52 arttı: 2 trilyon lirayı aştıEkonomi
İstanbul Valiliği: 100 bini aşkın üründe fahiş fiyat tespit edildi, 321 milyon TL ceza kesildiİstanbul Valiliği duyurdu: 100 bini aşkın üründe fahiş fiyat tespit edildiEkonomi
Ekonomi
Marketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olur
Marketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olur
İstanbul Valiliği: 100 bini aşkın üründe fahiş fiyat tespit edildi, 321 milyon TL ceza kesildi
100 bini aşkın üründe fahiş fiyat tespit edildi
Türkiye Finans'tan emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon fırsatı
Türkiye Finans'tan emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon fırsatı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Vatandaşın döviz mevduatı 2,16 milyar dolar artı
Vatandaşın döviz mevduatı 2,16 milyar dolar artı
Nüfusa oranla en fazla esnaf Burdur’da
Nüfusa oranla en fazla esnaf Burdur’da