BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu

BDDK'nın 19 Eylül haftasına ait bankacılık sektörü verilerine göre toplam kredi hacmi 20 trilyon 819 milyar TL’ye yükseldi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplamı 5 trilyon 6 milyar TL olurken; bunun alt dallarına bakıldığında bireysel kredi kartı borçları 2 trilyon 461 milyar TL, tüketici kredileri 2 trilyon 544 milyar TL oldu.

Ticari ve diğer krediler ise 15 trilyon 813 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.