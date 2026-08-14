BDDK, BLG Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, 6 Ağustos'ta yapılan toplantıda, BLG Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesi kararlaştırıldı.