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BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Haber Merkezi
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BDDK, iki şirkete faaliyet izni verdi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7'inci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 17 Nisan 2025'te verilmişti.

Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni 

BDDK tarafından, Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 12 Aralık 2024'te verilmişti.

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