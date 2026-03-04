BDDK, İktisat Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

İktisat Katılım Bankası için faaliyet izni kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 12.12.2024 tarih ve 11037 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen İktisat Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.