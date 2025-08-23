BDDK, QNB Bank ve Enpara Bank'ın bölünmesine onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), QNB Bank AŞ ve Enpara Bank AŞ olağanüstü genel kurullarında bölünmeye dair alınan kararların tescil edilmesine onay verdi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, QNB Bank AŞ ve Enpara Bank AŞ’nin 19.08.2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurullarında bölünmeye dair alınan kararların tescil edilmesine onay verilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 19 uncu maddesi ile Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca uygun görüldü.