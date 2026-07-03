BDDK, tasarruf finansman şirketlerine yeni kurallar getirdi: Sistem nasıl işleyecek?

Evim sistemi adıyla bilinen tasarruf finansmanında önemli değişiklikler devreye girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aldığı kararla birlikte tasarruf finansman şirketlerinin sermayelerinin güçlenmesini, dezenflasyon sürecine destek olunmasını sağladı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. Böylece tasarruf finansman sistemine katılanlar yüzde 40 yerine yüzde 45'lik kısmı ödedikten sonra erken teslimatı hak edecek.

En erken teslim süresi ise 150 günden 180 güne çıkarıldı.

Taksitlerde de oranlama yapıldı

Tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de karar verildi.

Başka bir deyişle, peşinatsız olarak düşük taksitle başlayıp, teslim tarihi yaklaşınca yüzde 45'lik kısmı ödeyip tamamlama dönemi sona erdi.

Tasarruf finansman sistemi nasıl işliyor?

Tasarruf finansman şirketlerinde hizmet bedeli dışında herhangi bir ödeme alınmıyor. Günümüzde tasarruf finansman şirketleri genelde yüzde 7 yani 1 milyon liralık tasarruf finansmanı için 70 bin lira hizmet bedeli alıyor.

Örnekle ilerlemek gerekirse tasarruf finansman şirketleri vasıtasıyla otomobil almak isteyen birisi 70 bin lira hizmet bedeli ödeyerek sisteme dahil oluyor. Sonrasında ister peşinatlı isterse de peşinatsız olarak taksit tutarını belirliyor. 1 milyon liralık otomobil almak için 450 bin liralık peşinatın yatırılması gerekiyor. 450 bin lira ister taksitle ister peşin olarak yatırıldıktan sonra geriye kalan 550 bin lirayı tasarruf finansman şirketi 6'ncı ayın sonunda sisteme dahil olan kişiye ödüyor.

Yüzde 45'lik peşinatı 6 ayda ödeme şartı yok

1 milyon liralık otomobil için 450 binlik peşinat tutarının 6 ayda yatırılması şartı da bulunmuyor. Taksitlere bölerek yüzde 45'lik kısım isterse 24 ay isterse 36 ayda ödenerek da tamamlanabiliyor. Bu durum tamamen ödeme gücüne bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. 6 ay içinde ödenirse otomobilini almak için geri kalan kısmı şirket veriyor.

1 milyon liralık araç için ne kadar ödeme çıkar?

Otomobil almak için 60 ay, konut almak için 120 ay taksit sınırı bulunuyor. Otomobil örneğinden ilerlemek gerekirse, 1 milyon liralık otomobili almak için peşinatsız olarak 12 ay vadede aylık 83 bin 333 lira ödenmesi gerekiyor. 6'ncı ayda aracı almak için 1 milyon liranın yüzde 45'i olan 450 bin lirayı ödemiş olmak gerekiyor.

NTV'nin haberine göre, aynı şartlarda vade süresi 24 ay olduğunda aylık taksitler 41 bin 666 lira oluyor. 11'inci yüzde 45'lik kısım tamamlandıktan sonra geriye kalan tutarı tasarruf finansman şirketi ödüyor.

36 ay vadeli senaryoda ise aylık ödeme 27 bin 777 lira olurken 16'ncı ayda tasarruf finansman kısmının geri kalanı hak ediliyor.

48 ay vadeli senaryoda aylık taksit 20 bin 833 lira olurken 22'nci ayda kalan tutarı şirket ödüyor.

60 ay vadeli senaryoda aylık taksit tutarı 16 bin 666 lira olurken 27'nci ayda aracı almak için geri kalan tutarı tasarruf finansman şirketi ödüyor.

Peşinatsız girmek parayı enflasyona karşı eritiyor

Peşinat olmadan uzun vadeli taksit yapılarak girilen sistemde paranın zaman değeri, enflasyona karşı değerinin düşmesi, alınmak istenen otomobilin fiyatının artması gibi olumsuzluklarla karşılaşılıyor. Bu nedenle tasarruf finansmanıyla mal sahibi olmak için 6 aylık sürenin sonunda yüzde 45'lik kısmın tamamlanması en makul seçenek olarak görülüyor.

Yatırılan paraya kar payı verilmiyor

Tasarruf finansman şirketlerine araç ya da konut alımına kadar ödenen taksitlere kar payı ödenmediği için yatırılan tutar ne kadarsa o tutar duruyor. Günümüzde katılım sistemi içinde bulunan bankalar aylık yüzde 2,5 oranında kar payı verse de evim sistemleri paraya kar payı ödemiyor.