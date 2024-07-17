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BDDK Teşkilat Yönetmeliği'nde değişiklik kararı Resmi Gazete'de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Teşkilat Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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BDDK Teşkilat Yönetmeliği'nde değişiklik kararı Resmi Gazete'de
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Teşkilat Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla  yayımlanan kararda  BDDK yönetmeliğinin  4üncü maddesinin  üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaraesi “ Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirildi.

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