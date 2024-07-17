BDDK Teşkilat Yönetmeliği'nde değişiklik kararı Resmi Gazete'de
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Teşkilat Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Teşkilat Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda BDDK yönetmeliğinin 4üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaraesi “ Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirildi.