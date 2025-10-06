  1. Ekonomim
BDDK verilerine göre, Türkiye’deki toplam banka mevduatları son 10 yılda %1862 artış göstererek 22,9 trilyon TL’ye ulaştı. Oransal artışta Kastamonu %3338 ile ilk sırada yer alırken, başkent Ankara’nın mevduat artışı ülke ortalamasının altında kalarak “görece fakirleşme” eğilimi gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, Türkiye’de finansal varlıkların son 10 yılda olağanüstü bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. 2015-2025 döneminde toplam mevduat (TL ve döviz) %1862 yükselerek 22 trilyon 912 milyar liraya ulaştı.

BDDK verileri: Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu - Resim : 1

Adıyaman ve Diyarbakır'da yüksek oranlı artış

İller bazında bakıldığında ise tablo oldukça çarpıcı. Oransal mevduat artışında listenin zirvesine sürpriz bir şekilde Kastamonu oturdu. Kastamonu’da toplam mevduat, 2015’te 2,2 milyar lirayken, 2025’te 75,8 milyar liraya çıkarak %3.338’lik rekor bir artış gösterdi. Adıyaman ve Diyarbakır da yüksek oranlı artış kaydeden iller arasında yer aldı.

BDDK verileri: Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu - Resim : 2

Ankarada mevduat artışı türkiye ortalamasının gerisinde kaldı

HaberTürk'ün haberine göre, megakentler arasında ilginç bir ayrışma yaşandı. Ankara, son 10 yıllık mevduat artışında yüzde 1552 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı ve artışın en az olduğu 5 şehir arasına girdi. Başkentin toplam mevduattaki payı da bu dönemde yüzde 15’ten yüzde 12.3’e gerileyerek, görece bir fakirleşmeye işaret etti.

Buna karşın, İstanbul’un mevduat artışı yüzde 1833 ile ortalamaya yakın bir seyir izledi ve şehir, toplam mevduatın yüzde 43’ünü elinde tutarak finansal gücünü korudu. En az artış kaydeden iller ise yüzde 1025 ile Hakkari, Zonguldak ve Siirt oldu.

