BDDK verileri: Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, Türkiye’de finansal varlıkların son 10 yılda olağanüstü bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. 2015-2025 döneminde toplam mevduat (TL ve döviz) %1862 yükselerek 22 trilyon 912 milyar liraya ulaştı.

Adıyaman ve Diyarbakır'da yüksek oranlı artış

İller bazında bakıldığında ise tablo oldukça çarpıcı. Oransal mevduat artışında listenin zirvesine sürpriz bir şekilde Kastamonu oturdu. Kastamonu’da toplam mevduat, 2015’te 2,2 milyar lirayken, 2025’te 75,8 milyar liraya çıkarak %3.338’lik rekor bir artış gösterdi. Adıyaman ve Diyarbakır da yüksek oranlı artış kaydeden iller arasında yer aldı.

Ankarada mevduat artışı türkiye ortalamasının gerisinde kaldı

HaberTürk'ün haberine göre, megakentler arasında ilginç bir ayrışma yaşandı. Ankara, son 10 yıllık mevduat artışında yüzde 1552 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı ve artışın en az olduğu 5 şehir arasına girdi. Başkentin toplam mevduattaki payı da bu dönemde yüzde 15’ten yüzde 12.3’e gerileyerek, görece bir fakirleşmeye işaret etti.

Buna karşın, İstanbul’un mevduat artışı yüzde 1833 ile ortalamaya yakın bir seyir izledi ve şehir, toplam mevduatın yüzde 43’ünü elinde tutarak finansal gücünü korudu. En az artış kaydeden iller ise yüzde 1025 ile Hakkari, Zonguldak ve Siirt oldu.