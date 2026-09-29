BDDK'da yapılan atamalarda performans göz ardı edilmiş!

CANAN SAKARYA / ANKARA

Sayıştay’ın 2025 yılı BDDK denetim raporuna göre, Kurumda bazı daire başkanı ve grup başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda atama şartlarından biri olan performans değerlendirilmesinin yapılmadan performans düzeylerinin doğrudan “A” düzeyi veya bunun eşdeğeri seviyede olduğu kabul edilerek atama yapıldığı belirlendi.

2017 ve sonrasında yapılan bazı daire başkanı ve grup başkanı atamalarında son 3 yıllık veya son 1 yıllık performans değerlendirmesinin yapılmadığı tespit edildi. Atanan kişilerin performans değerlendirmesinin doğrudan “A” düzeyi veya bunun eş değeri seviyede olduğu kabul edilerek atama işleminin gerçekleştirildiği belirlendi. BDDK verdiği yanıtta, personelin ilgili dönemdeki performans değerlendirmelerinin, yoğun şekilde birim ve unvan değişikliklerinin yaşandığı bir sürece denk geldiğini belirtti. Ayrıca Kurum’un Ankara’dan İstanbul’a taşınma sürecinde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle Kurul Kararı doğrultusunda personel hakkında performans değerlendirmesi yapılmadığı, söz konusu yıllara mahsus olmak üzere tüm personelin performansının “A” düzeyinde kabul edilmesine karar verildiği belirtildi. BDDK İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre, daire başkanı kadrosuna ve grup başkanı kadrosuna atanabilmek için gerekli şartlardan biri kurumda performans değerlendirilmesi yapılması ve son üç performans değerlendirmesinin “A” düzeyi veya bunun eşdeğeri düzeyinde olması gerekiyor. Sayıştay raporunda yer alan bir diğer tespite göre, BDDK tarafından yapılan araç kiralama hizmet alımı ihalesinde Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen temel ilkelere aykırı olarak pazarlık usulü ihale yöntemine başvurduğu da tespit edildi.