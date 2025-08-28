BDDK’dan bankalara uyarı: Kredi kartında usulsüzlük yapana ağır ceza geliyor

Türkiye'de son dönemde uygulanan sıkı para politikası kapsamında kredi kartı kullanımına getirilen kısıtlamalara rağmen, bazı bankaların bu kuralları delmeye devam ettiği ortaya çıktı. Mevcut mevzuata aykırı şekilde, müşterilerin kredi kartı limitlerini yasa dışı olarak artırdıkları tespit edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen yönetmeliklere göre, bir kişinin kredi kartı limiti, aylık net gelirinin dört katını geçemez. Bu sınırın üzerinde limit tahsis edilmesi ise açıkça yasaklanmış durumda. Ancak uygulamada, bazı bankaların bu kuralı ihlal ederek müşterilerine gelirlerinin çok üzerinde limitler sunduğu gözlemlendi.

Bu durum, kredi kartı limitlerinin artmasına neden oldu

Bankaların, müşterilerinin bilgisi dışında aylık gelirlerini yüksek göstererek kredi kartı limitlerini artırdığı tespit edildi. Birçok müşteri, bankalarının mobil uygulamalarına giriş yaptıklarında, gelir bilgilerinin kendilerine sorulmadan yükseltildiğini fark etti. Bu durum, kredi kartı limitlerinin artmasına neden oluyor.

Sözcü'nün haberine göre, BDDK, bu usulsüzlüklerin ardından bankalara bir uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, müşterilerin gelir bilgilerinde yapılacak hileli artışlar nedeniyle bankalara idari ve para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.