BDDK’dan deprem bölgelerine yönelik yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yaptığı toplantı sonrası Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, 06.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6 ay süre ile 10 ildeki yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırılacak kredilerin vadelerinin “konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” dahil yönetmeliklerde belirlenen sürelere tabi olmaksızın ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenmesine karar verdi.

Kurul ayrıca, 10 ilde yerleşik kişilere yine o bölgede, banka dışı finans kurumlarının da yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırılacak kredilerin vadelerinin, kurulca belirlenen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere şirketlerce belirlenebilmesine yönelik karar aldı.

Bunun yanı sıra BDDK 10 ilde kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar artırılmasına karar verdi.