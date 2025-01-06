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BDDK’dan dolandırıcılık uyarısı geldi: Yönetici veya personelin adıyla arayanları itibar etmeyin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) dolandırıcılık açıklaması geldi. Yönetici veya personelin adıyla aramalar yapıldığını bildiren BDDK, vatandaşların teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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BDDK’dan dolandırıcılık uyarısı geldi: Yönetici veya personelin adıyla arayanları itibar etmeyin
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşlara dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamaları için uyarıda bulundu.

“Yönetici veya personelin adıyla arayanları itibar etmeyin”

BDDK'den yapılan açıklamada, son günlerde kendilerini BDDK yöneticileri veya personelin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarıyla muhtelif taleplerde bulunulduğu yönünde bilgi alındığı bildirildi.

“Dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranın”

Konuya ilişkin olarak gerekli yasal yollara başvurulduğu vurgulanan açıklamada, "Kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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