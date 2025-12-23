BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi'yle ilgili son karar: Banka ve finans kuruluşlarında uygulanmayacak
BDDK, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiğini açıkladı.
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla, bankalar ve finans kuruluşları için enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.
Açıklanan kararın detayları şöyle:
"Kurulun 18.12.2025 tarihli toplantısında, 17.12.2025 tarih ve E-24049440-050.04- 175505 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;
- 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına,
- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."