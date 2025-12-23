  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi'yle ilgili son karar: Banka ve finans kuruluşlarında uygulanmayacak
Takip Et

BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi'yle ilgili son karar: Banka ve finans kuruluşlarında uygulanmayacak

BDDK, bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi'yle ilgili son karar: Banka ve finans kuruluşlarında uygulanmayacak
Takip Et

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla, bankalar ve finans kuruluşları için enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

Açıklanan kararın detayları şöyle:

"Kurulun 18.12.2025 tarihli toplantısında, 17.12.2025 tarih ve E-24049440-050.04- 175505 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

- 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

BKM: Kasımda kartlı ödemelerde tutar yarı yarıya arttıBKM: Kasımda kartlı ödemelerde tutar yarı yarıya arttıEkonomi

 