BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi'yle ilgili son karar: Banka ve finans kuruluşlarında uygulanmayacak

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla, bankalar ve finans kuruluşları için enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

Açıklanan kararın detayları şöyle:

"Kurulun 18.12.2025 tarihli toplantısında, 17.12.2025 tarih ve E-24049440-050.04- 175505 sayılı yazının incelenmesi sonucunda;

- 11.01.2024 tarihli ve 10825 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ve bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."