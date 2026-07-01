BDDK’dan tasarruf finansman şirketlerine yönelik kritik karar: Süre uzadı, ödeme tutarları değişti

Tasarruf finansman faaliyetlerine ilişkin teslim süreleri ve ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi. Bankacılık sistemi yerine tasarruf finansmanı modeliyle konut ve araç alımı yapanların sayısının artması dikkat çekerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan yeni düzenleme Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı’na iletildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. Böylece tasarruf finansman sistemine katılanlar yüzde 40 yerine yüzde 45'lik kısmı ödedikten sonra erken teslimatı hak edecek. En erken teslim süresi ise 150 günden 180 güne çıkarıldı.

Tasarruf finansman sözleşmelerinde ödeme planlarına yeni düzenleme

Tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de karar verildi.