BDDK'dan Fuzul Katılım Bankası’na onay

Resmi Gazete’de yayınlanan BDDK Kararına göre bankanın kurucu ortakları şunlar; Fuzul Holding A.Ş, Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş, Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal.

Fuzul Katılım Vankası A.Ş.'na ilişkin yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 12.03.2026 tarihli toplantısında, 12.03.2026 tarih E-43890421-101.01.01-184368 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Fuzul Holding A.Ş., Fuzul Yapı Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş., Mahmut AKBAL, Eyüp AKBAL ve Zeki AKBAL tarafından Türkiye'de 13.200.000.000 TL kuruluş sermayeli "Fuzul Katılım Bankası A.Ş." ünvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."