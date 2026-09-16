TMSF Golden Global Yatırım Bankası’na el koydu!

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ABD’nin İran bağlantılı işlemler nedeniyle yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası’na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) tarafından el konuldu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi eylül başında bankayı yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan dün yapılan açıklamada “Kurul kararı ile Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası’nın, Emir Kaya’ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’na ait yüzde 32 ve Recep Kaba’ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verildi” denildi.