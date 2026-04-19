BDDK'dan 'kredi kartında geri adım yok' mesajı: Düzenlemenin rafa kaldırıldığı iddia edilmişti

Geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ocak 2026 tarihli kararla kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin yeni bir çerçeve açıklamıştı. Bu düzenleme kapsamında özellikle yüksek limitli kartlarda düşüş ve borçların 48 aya kadar yapılandırılması gibi adımlar gündeme gelmişti.

Ancak bugün basına yansıyan haberlere göre, kredi kartı limitlerine yönelik bu düzenlemenin bankacılık çevrelerinde 'şimdilik askıya alındığı' iddia edildi.

Bu iddiaların ardından BDDK’dan açıklama geldi. Kurum, teknik ve idari çalışmaların devam ettiğini, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir kararın bulunmadığı belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir.

Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."