BDDK'dan Team Finansman'a faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Team Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.
BDDK'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararlarına göre,Team Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesi çerçevesinde faaliyet izni verildi.
Team Finansman AŞ'ye 23 Kasım 2023 tarihinde kuruluş izni verilmişti.