  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. BDDK'dan Team Finansman'a faaliyet izni
Takip Et

BDDK'dan Team Finansman'a faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Team Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BDDK'dan Team Finansman'a faaliyet izni
Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Team Finansman AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

BDDK'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararlarına göre,Team Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesi çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Team Finansman AŞ'ye 23 Kasım 2023 tarihinde kuruluş izni verilmişti.

Ekonomi
Giresun'da serbest piyasa fındık fiyatı TMO'nun önüne geçti
Giresun'da serbest piyasa fındık fiyatı TMO'nun önüne geçti
Dünya genelinde büyük talep var: Kurutmalık ve konserve ihracatı 2 milyar dolar getirdi
Kurutmalık ve konserve ihracatı 2 milyar dolar getirdi
Zam teklifi kabul görmedi! Sağlık-Sen'den 81 ilde ‘112' dakikalık oturma eylemi
Sağlık-Sen'den 81 ilde ‘112' dakikalık oturma eylemi
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki alan özel endüstri bölgesi ilan edildi
Konkordato gider avansı tarifesinde değişiklik Resmi Gazete'de
Konkordato gider avansı tarifesinde değişiklik Resmi Gazete'de
Şişecam'dan yılın ilk 6 ayında 101 milyar liralık net satış
Şişecam'dan yılın ilk 6 ayında 101 milyar liralık net satış