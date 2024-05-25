BDDK, üç yeni banka kuruluşuna izin verdi

BDDK'nın konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; iki kalkınma ve yatırım ile bir dijital banka kuruluşuna izin verildi. Buna göre;

Kurucu ortaklar Mehmet Koç, Sefa Koç, Noman Tekin, Meltem Süloğlu ve Yavuz Duranoğlu tarafından 1,5 milyar TL sermayeli "Marin Yatırım Bankası AŞ" ve kurucu ortakları Aytemiz Finansal Hizmetler AŞ, İsmail Aytemiz, Hüseyin Aytemiz, Ahmet Aytemiz ve Kerem Aytemiz tarafından 1,5 milyar TL sermayeli "Aytemiz Yatırım Bankası AŞ" ünvanlı kalkınma ve yatırım bankaları kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan tarafından 3 milyar TL kuruluş sermayeli “Adil Katılım Bankası AŞ” ünvanlı bir (dijital) katılım bankası kurulmasına İzin verildi.