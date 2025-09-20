  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. BDDK’nın Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni kararı Resmi Gazete'de
Takip Et

BDDK’nın Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni kararı Resmi Gazete'de

Dijital bankalar esaslarına uygun olarak faaliyet gösterecek olan Adil Katılım Bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun faaliyet izni kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BDDK’nın Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni kararı Resmi Gazete'de
Takip Et

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun(BDDK) 27 Mayıs 2025 tarihinde kuruluş izni verdiği Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7'nci maddesi ve dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23 mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.

Ekonomi
SAFEbit CEO’su Emrah Aktaş: Kripto hacimlerini makro koşullar belirleyecek
"Kripto hacimlerini makro koşullar belirleyecek"
Günde 349 şirket kuruluyor, 206 şirket kapanıyor
Günde 349 şirket kuruluyor, 206 şirket kapanıyor
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon belli oldu
Adalet Bakanlığı personeline verilecek promosyon belli oldu
Trump 'Erdoğan'la görüşeceğim' dedi Borsa yükselişe geçti
Trump 'Erdoğan'la görüşeceğim' dedi Borsa yükselişe geçti
KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oflaz oldu
KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oflaz oldu
IPhone 17, New York'ta satışa sunuldu! Uzun kuyruklar oluştu
IPhone 17, New York'ta satışa sunuldu! Uzun kuyruklar oluştu