BDDK’nın kararları sonrası gözler kredi kartlarının limitlerine çevrildi: Doluluk düştü, kişi arttı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal istikrara ve tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler paketi açıkladı. Düzenlemede, kredi kartlarını ödemekte zorlananlar için yapılandırma imkânı gelirken, limitlerle ilgili kısım dikkat çekti.

Düzenlemeye göre, tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılırken, kart limiti düşürülmesinde son 12 aydaki en yüksek kullanım oranı dikkate alınacak. Ayrıca, bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

Limitler değişti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkez verilerinden ekonomim.com tarafından derlenen bilgilere göre, kredi kartlarında doluluk limitlere göre değişiyor.

Mart 2025 itibarıyla limit kırımlarının değiştiği Risk Merkezi aylık bültenlerinde, Şubat 2025 de dahil olmak üzere kırılımlarda en üst limit 100 bin TL olarak gösteriliyordu. Mart 2025 itibarıyla kredi kartı limitlerinde veriler, 0-25 bin TL, 25.001-50 bin TL, 50.001-100 bin TL, 100.001-150 bin TL, 150.001-200 bin TL, 200.001-250 bin TL, 250.001-500 bin TL, 500.001-750 bin TL, 750.001-1 milyon TL ve 1 milyon TL üzeri olarak güncellendi.

Yüksek limitli kartlardaki kişi sayısı arttı

Son verilerin Kasım 2025’e ait olmasıyla iki dönem arasındaki karşılaştırmada tablo ilginç oluyor.

Kredi kartı limitlerine göre kişi sayısına bakıldığında, 250 bin TL’ye kadar olan kısımda Mart 2025 daha önde gelirken, Kasım 2025’te yüksek limitlerdeki artış dikkat çekiyor.

250 bin TL’ye kadar olan kartlarda kişi sayısı azalırken, en yüksek artış 1 milyon TL ve üzeri limiti olan karlarda oluyor.

Kredi kartı limitlerinin dağılımında da hemen hemen benzer bir tablo görünüyor. 500 bin TL’ye kadar limiti olan kartlarda limitlerin dağılımı Mart 2025’te Kasım ayında göre daha yüksek olurken, 500.001-750 bin TL ve 1 milyon üstü limitli kartlardaki dağılım Kasım 2025’te yüksek oluyor.

Limit doluluk oranları

Düzenlemede öne çıkan limit doluluk oranlarına bakıldığında da tablo çok değişmiyor.

500 bin TL’ye kadar olan kartların doluluk oranları Mart 2025’te daha yüksek olurken, 750.001-1 milyon TL ile 1 milyon TL ve üzeri limitli kartlardaki doluluk Kasım 2025’te daha yüksek oluyor.

BDDK düzenlemesine göre, 500 bin TL limitli kart kullanan kişilerin son 12 aydaki en yüksek kullanım oranı 150 bin TL olduğunda 350 bin TL’lik kısmın yüzde 50 ila 80’i yani 175 bin ila 280 bin TL’lik kısmı düşürülecek. Böylelikle kart limitleri 500 bin TL’den 220 bin ila 325 bin TL arasına inecek. Ancak 400 bin TL toplam limitin altına bu uygulama yapılmayacak.