Bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025 yılından umutlu

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz, AA muhabirine, kentteki Vişne Ticaret Bölgesi'nde bebek ve çocuk konfeksiyon sektörünün doğal bir kümelenmesinin olduğunu söyledi.

Yıllar içinde söz konusu bölgedeki bebe çocuk konfeksiyonu üreticilerinin sayısının artmasıyla sektörün ciddi şekilde büyüdüğünü aktaran Yılmaz, 2003 yılında kurulan derneğin de sektörün çatı kuruluşu haline geldiğini anlattı.

"Bursa, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu ihtiyacının yüzde 80'ini sağlıyor"

Bu bölgedeki sektörün yaklaşık 4 bin üretici ve 100 bin çalışanla yoluna devam ettiğini belirten Yılmaz, "Bursa, Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu ihtiyacının yüzde 80'ini sağlayan bir şehrimiz. Türkiye'de yaklaşık 18 milyar dolar civarında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı var. Bebe çocuk sektörü bu ihracatın yüzde 15-20'lik kısmını gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Servet Yılmaz, sektör olarak 2024'ün ilk yarısının çok güzel geçirdiklerini aktararak, geçen yılın ikinci yarısında ekonomide ve ihracatta biraz zorluklar yaşadıklarını vurguladı.

"2025'in ikinci çeyreğinden itibaren piyasalar daha umut verici olacak"

Bu yıldan umutlu olduklarının altını çizen Yılmaz, "Güzel beklentiler içindeyiz. İnşallah 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren piyasalar daha bir umut verici olacaktır." dedi.

Yılmaz, geçen yıl Rusya bölgesine ciddi ticaret yaptıklarını belirterek, "Fakat son zamanlarda bu azalıyor. Türki Cumhuriyetler, Afrika bölgesi önde şu anda. Yani sektör olarak ana bölgelerimizde ticaretimiz devam ediyor. Hareketli ve her türlü esnekliğe açık bir sektörüz. İnşallah önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz fuarla birlikte yeni bir adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Sektörün en büyük fuarı olan Junioshow'u 28-30 Ocak'ta gerçekleştireceklerini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sektörümüzdeki paydaşlarımızla birlikte yurt dışı ziyaretleri yapıyoruz. Fuarla ilgili alım heyetleri düzenliyoruz. Koşma noktasında hareketli bir yıla girdiğimizi düşünüyoruz. 2025 yılını gerçekten toparlanma yılı olarak görüyoruz. Gidişatı iyi olarak görüyoruz. Döviz kurunun bir an önce gerçek seviyesine gelmesi gerekiyor. Biraz da enflasyon ve kur farkı makası kapanırsa inşallah beklentilerimiz yerine gelmiş olacak."

"Fuardan beklentilerimiz çok yüksek"

Yılmaz, fuarla ilgili heyecanlı olduklarını ve ay sonunu sabırsızlıkla beklediklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son fuarımızı 2023'ün kasım ayında gerçekleştirmiştik. Bu zaman zarfında ciddi bir hazırlığımız oldu ve fuara çok ciddi hazırlanan firmalarımız oldu. Heyecanlıyız, müşterilerimizi bekliyoruz. Yurt dışındaki müşterilerimiz de aslında çok heyecanlılar. Bizi arıyorlar, bir an önce gelmek istiyorlar. Alım heyetlerimiz var. Yaklaşık 200 yabancı müşterimiz gelecek. Tabii bu da bizim mutlu ediyor. Fuara rağbet olması bizi mutlu ediyor. Fuardan beklentilerimiz çok yüksek. Fuarımız, Bursa'nın ve sektörün uluslararası pazarlara açılan kapısı. Bunu bilen paydaşlarımız bir an önce fuardaki yerlerini alıyorlar. Dolayısıyla firmalara çok büyük katkılarının olacağını düşünüyorum."

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen UR-GE Projesi kapsamında kasım ayında Suudi Arabistan'a gittiklerini hatırlatan Yılmaz, Suudi Arabistan'daki görüşmelerin sektörün ihracatı açısından çok verimli geçtiğini sözlerini ekledi.