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Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık, bu kanguru modelinin satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni ürünler eklendi. Listeye eklenen ürünler arasında oda kokusu ile bebek kanguru modeli var.

Haber Merkezi
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Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık, bu kanguru modelinin satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan ediyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modelini ekledi.

Buna göre; "Bella Maison" marka "Black Oud" oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı. Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise şu bilgiye yer verildi:
"Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır."

Bebek kanguru modeli de listede! Nedeni: Yaralanma tehlikesi

Listedeki bir diğer ürün ise bebek kanguru modeli oldu.

"Duux" marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Karara gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi. Ürünün yaralanmalara yol açabileceği belirtildi.

GÜBİS nedir?

GÜBİS, Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platform...

Platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşuyor.

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