Bej Kitap: Fiyatların artış hızı yavaşladı

ABD merkez bankası, 22 Mayıs'a kadar 12 bölgesinde yürüttüğü anket ve röportajlardan oluşan en son "Bej Kitap" raporu yayımlandı.

Rapor özetinde "Gelecekteki büyüme beklentileri biraz kötüleşti, ancak ekonomik faaliyette daha fazla genişleme bekliyor" ifadesi dikkat çekti.



Rapordan ayrıntılar şu şekilde:



"Genel olarak iş gücü piyasası güçlü olmaya devam etti, işletmeler işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını bildirdi.

Tüketici fiyatları güçlü talep, artan maliyetler nedeniyle yükselmeye devam etti.

Fiyatlar ılımlı bir şekilde artarken, fiyatların artış hızı bir çok bölgede yavaşladı.

ABD'li tüketicilerin fiyat hassasiyeti önceki rapor dönemindekine göre daha yüksek."



Fed politika yapıcıları bu ayın başlarında gösterge kısa vadeli faiz oranını art arda 10'uncu kez artırarak %5,00-%5,25 aralığına çıkardılar ve geçen Mart'ta başlayan bir faiz artırım kampanyasının yakın veya muhtemelen sonunda olduklarının sinyalini verdiler.







