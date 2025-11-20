Bekçi alımı 2025: Yeni bekçi alımı var mı, başvuru tarihleri ve şartları belli mi?

Halkın can ve mal güvenliğini muhafaza etmekle görevli bekçilerin istihdam aşaması, EGM ve Polis Akademisi tarafından yürütülüyor. Fakat resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamalara göre şu an için yeni bir bekçi alımı ilanı yayımlanmadı. Bekçi olmak isteyen adaylar, EGM’nin ve PA’nın duyuru ekranlarını düzenli olarak kontrol etmeye devam ediyor.

Bekçi alımı 2025

2026 senesine dair Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru takvimi henüz açkılanmadı. Yeni dönemde yayınlanacak ilanla birlikte başvuru şartları, yaş kriterleri, eğitim düzeyi, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat süreçleri netlik kazanacak. Resmi duyuru yapılana kadar bekçi alımı başvuruları için kesin bir tarih bulunmuyor.

EGM ve Polis Akademisi tarafından bekçi alımı açıklaması gelmese de, güncel ilanlar arasında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. DSİ bünyesinde yapılacak alımlar için başvurular İŞKUR üzerinden kabul ediliyor. Adaylar, İŞKUR’un açık iş ilanları sayfasından başvuru şartlarını ve detayları görüntüleyebiliyor.

Bekçi alımı şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,vd) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön

başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.