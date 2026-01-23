Beklenen ödeme başladı: Memur emeklileri zam farkları hesaplara yatırılıyor

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetimlerin zam farkı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Hak sahipleri, yeni yıl zamlarından kaynaklanan artışları ek ödemelerle birlikte alacak.

Bu yıl ayrıca harp ve vazife malulü aylığı alanlara yönelik 2025 yılına ait ek ödemeler de zam farklarıyla birlikte ödenecek. Böylece 4/C statüsünde maaş alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye, 2026 yılı zam farkları ile 2025 yılı ek ödemelerini kapsayan toplam 19,1 milyar liralık ödeme yapılmış olacak.

İlk defa maaş bağlanan 10 bin 321 kişiye emekli ikramiyesi

İlk defa maaş bağlanan 10 bin 321 kişiye ise farklı olarak emekli ikramiyesi farkı ödemesi de yapılacak. Bu kişilere ödenecek toplam tutar ise 2,7 milyar lirayı bulacak.

Harp ve vazife malulleri de unutulmadı. Bu kapsamda aylık alan ve 2025 yılı için ek ödeme almaya hak kazanan 58 bin 346 kişiye toplamda 1,8 milyar lira ek ödeme sağlanacak.

Tüm ödemeler, hak sahiplerinin maaş aldıkları banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılacak ve diledikleri yöntemle tahsil edilebilecek.