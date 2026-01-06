Beklenti altındaki enflasyonla indirim tahmini 150 baz puan

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye’de tüketici enflasyonu 2025 yılını yüzde 30,89 ile geride bırakırken yılın son ayında enflasyon yüzde 0,89 ile yüzde 0,94 seviyesindeki beklentilerin altında geldi. Özellikle giyim ve ayakkabı ile ulaştırma grubunda negatif enflasyon beklentilerin altında bir veriye neden olurken yıllık enflasyona en yüksek katkılar gıda ile konut grubundan kaynaklandı.

Yıllık enflasyon 2024 sonundaki yüzde 44,38’den 13,49 puan azalırken yeni yılda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon hesabında yapacağı güncellemelerle birlikte enflasyonda düşüşün daha belirginleşmesi ve Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarında faiz indirim sürecinin devam etmesi bekleniyor. 22 Ocak’ta yapılacak yılın ilk PPK toplantısında ise politika faizinin 150 baz puanlık indirimle yüzde 38’den yüzde 36,5’e çekilmesi tahmin ediliyor.

Hizmet enflasyonu Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyede

TÜİK enflasyon hesabında güncelleme öncesi eski sistemle son verisini açıkladı. Beklentilerin altında gelen tüketici enflasyonunda Aralık 2025’te mal enflasyonu yüzde 0,93 olurken, hizmet enflasyonu ise yüzde 0,89 ile Nisan 2021'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. 2024 Aralık ayında yüzde 65,73 olan hizmet enflasyonu 2025 yılını yüzde 43,99 seviyesinde tamamladı.

Sık sık katılığı nedeniyle dikkat çekilen hizmet enflasyonundaki gerileme yine 2024 Aralık ayını yüzde 105,82 seviyesinde tamamlayan 2025 yılının sonunda ise yüzde 61,61'e kadar inen kira enflasyonundaki iyileşmeden de kaynaklandı. Uzmanlara göre hizmet enflasyonundaki iyileşme, önümüzdeki döneme ilişkin dezenflasyon beklentilerini de destekliyor. Merkez Bankası 2025 için yüzde 24 ara hedef, yüzde 31-33 arası tahmin aralığı beklentisindeydi. 2026 için ara hedef yüzde 16, tahmin aralığı yüzde 13-19 seviyesinde.

Enflasyonun yarısı gıda ve konuttan

Aralık 2025’te TÜİK verilerine göre gıda ve içecek grubunda aylık artış yüzde 1,99 olurken bunun aylık enflasyona etkisi 0,48 puan oldu. Patates, balık, dana eti, alkolsüz içecekler ve sakatatlar zam oranlarıyla ayın şampiyonları olurken taze meyve ve sebzeler yüzde 0,11 fiyat düşüşü yaşadı. İşlenmemiş gıdalarda ise yüzde 2,64 ile manşet enflasyonun çok üzerinde bir seviye gözlendi. Gıda ve içecek grubunda yıllık enflasyon yüzde 28,31 ile manşet enflasyonun altında kalsa da enflasyonun 7,07 puanı bu gruptan kaynaklandı.

Giyim ve ayakkabı grubu ise aralık ayında yüzde 2,94'lük düşüş ile manşet enflasyonu 0,18 puan geriye çekti. Gıda sonrası enflasyonda en dikkat çeken grup konut oldu. Konut grubu aralıkta yüzde 1,39 artarak 0,24 puan katkı verdi manşet enflasyona. Yılın tamamında ise yüzde 49,45 ile 7,52 puan ile manşet enflasyonu en çok artıran grup oldu.

Ulaştırma grubu yılın son ayını düşüşle tamamladı

Ev eşyası grubunda aylık yüzde 1,56, sağlıkta yüzde 1,97 artışlar oldu; ulaştırma grubunda ise yüzde 1,03 aralık ayında fiyat düşüşü yaşandı. Uçak fiyatlarında yüzde 32,95'lik aylık düşüş ile benzin ve motorinde yüzde 2,51'lik fiyat azalmaları bu grupta enflasyonun gerilemesini sağladı.

Eğitim yıllık yüzde 66,27 enflasyonuyla gruplar arasında en yüksek yıllık enflasyona ulaştı ama manşet enflasyona katkısı payındaki düşük seviye nedeniyle 1,53 puanda kaldı. Lokanta ve otellerde aylık yüzde 1,51, çeşitli mal ve hizmetlerde ise aylık yüzde 1,34 enflasyon gerçekleşti.

150 baz puanlık indirim fiyatlanmaya başladı

Enflasyon hesabı ocak ayıyla birlikte değişiyor. Bu veriyi 3 Şubat’ta göreceğiz. Bu güncelleme öncesinde 22 Ocak’ta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşecek. Uzmanların tahminleri beklentinin altında gelen enflasyon verisine rağmen 150 baz puanda toplanıyor.

Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler, mevsimsel düzeltme yapıldığında enflasyonun ana eğiliminde önemli bir iyileşme olmadığını söyleyerek, "TCMB’nin faiz indirim sürecini ocakta da 150 baz puanlık adımla devam ettirme eğiliminde olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

BİST100 endeksinde veri sonrası rekor

TÜİK enflasyon verisi piyasa için pozitif değerlendirilirken BİST100 endeksi de veri sonrası 11.675,73 puanla rekor seviyeyi gördü. Döviz kurlarında anlamlı bir hareket olmazken gram altın fiyatları yüzde 2,3 seviyesinde yükseldi.

Şimşek: Dezenflasyon genele yayıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonun genele yayıldığını belirtti. Şimşek, "2026 yılında sıkı para politikası ve güçlenen mali disiplin dezenflasyona katkı sağlayacak. Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Yılmaz: 2027 yılı ile tekrar tek hane

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılında enflasyonun yüzde 20'li seviyelerin altına inmesini ve 2027 yılından itibaren tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.