Tahvil piyasasında kısa vade iştahı arttı

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 1 Mart’tan bu yana ara verdiği 1 hafta vadeli repo ihalelerini yeniden açması ilk anda Türkiye’nin kısa vadeli gösterge tahvil faizlerine pozitif yansıdı. Karar sonrası 2 ve 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizleri 1 puana yakın düştü, dünkü işlemlerde 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 3 Temmuz’dan bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına geriledi. 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizinde ise anlamlı bir değişim yaşanmadı. Uzmanlar yılsonu enflasyonunda yapılan 2 puanlık yukarı yönlü revizyonun yanı sıra yüksek enflasyon beklentileri nedeniyle kısa vadeli tahvillere talebin süreceğini ancak uzun vadelide yatırımcının çekimser kalacağını belirtti.

TCMB’nin haftalık repo ihalelerine başlamasıyla her ne kadar piyasada likidite fazlası olsa da piyasa faizi TLREF 2 Mart’tan bu yana ilk kez yüzde 36,93 seviyesine geriledi. TCMB’nin üst banttan fonlama yaptığı dönem TLREF faizleri de yüzde 39,93 seviyelerinde seyretmişti. Adımın para piyasası faizlerine direkt etkisinin yanı sıra uzmanlar TL mevduat faizlerine de hızlı yansımasını beklerken kredi faizlerine etkisinin ise 1 haftayı bulacağını belirtti.

2 ve 5 yıl vadelilerde hareket

Türkiye’nin gösterge tahvil faizleri de TCMB’nin normalleşme adımı sonrası hareketlendi. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi savaş öncesi yüzde 36,53 seviyesindeyken yüzde 43,83'e kadar yükselmişti. 21 Mayıs'ta gördüğü bu seviyeden gevşeyen 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 13 Ağustos'taki enflasyon raporu toplantısının ardından yüzde 41'in altına geriledi. TCMB'nin adımıyla birlikte yüzde 40,85 seviyesinden yüzde 40,11'e indi. Dün ilk işlemler aynı seviyeden geçerken 2 yıl vadeli tahvil faizi gün içinde 3 Temmuz’dan bu yana ilk kez yüzde 40’ın altına indi. 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizi de savaş öncesi yüzde 33,37 seviyesindeyken savaşla birlikte yükseldi ve 22 Mayıs itibarıyla yüzde 40,58'e kadar çıktı. Enflasyon raporu sunumu öncesinde yüzde 38,74 seviyelerinde olan 5 yıl vadeli gösterge tahvil faizi haftalık repo ihalelerine başlanacağı haberiyle birlikte yüzde 37,46'ya kadar geriledi, önceki gün son işlemler yüzde 37,52'den geçti. Dün ilk işlemler yüzde 37,58'den gerçekleşti.

Uzun vadeliye tepki düşük kaldı

10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi savaş öncesi yüzde 30,58 seviyesindeydi, savaş döneminde en yüksek 22 Mayıs'ta yüzde 36,41'i gördü. Enflasyon raporu öncesi yüzde 34,8 seviyesinde olan 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi rapor sonrası yüzde 35'in üzerine çıktı. Haftalık repo ihalelerine dönüleceği haberine anlamlı tepki vermeyen 10 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 34,57 seviyesinde. Uzmanlar TCMB’nin enflasyon raporunda yılsonu enflasyon tahminini 2 puan artırdığını hatırlatarak daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentilerin arttığını vurguladı. TCMB’nin enflasyon raporu toplantısında gevşeme sinyali verdiğini ileri süren uzmanlar, Merkez Bankası’nın da önümüzdeki dönemde enflasyonun pek fazla düşmesini beklemediğini ifade ettiğini kaydetti. Piyasanın bu nedenle TCMB’nin hamlesine karşılık uzun vadeli tahvile tepki göstermediğini vurgulayan uzmanlar, kısa vadeli tahvillerde alımın yaşandığını, politika faizinde indirim beklentisi güçlendikçe de bu alımların süreceğine işaret etti.

Hazine bu ay 584,5 milyar ile hedefin üzerinde borçlandı

Ağustosta iç borçlanma hedefini 536,7 milyar lira olarak açıklayan Hazine, bu borçlanmanın piyasadan ihale yoluyla 334,7 milyar lira, doğrudan satış yoluyla 165 milyar lira olmasını ve 37 milyar lira ise kamuya satış yapılmasını öngördü. Ancak gerçekleşmelerde piyasadan ihale yoluyla 348,5 milyar lira borçlanıldı, doğrudan satışlar ise 236,1 milyar lira oldu. Kamuya satışlar hariç Hazine ağustosta 584,5 milyar lira borçlanarak ağustos hedefinin üzerine çıktı. Hedefin üzerine çıkılmasında ise en büyük etki altın ve döviz cinsi doğrudan satışlardan kaynaklandı. Eylül ayında sadece 313,5 milyar lira borç ödemesi yapacak olan Hazine, ekimdeki 585,1 milyar liralık borç ödemesi öncesinde kasasını güçlendirmiş oldu.