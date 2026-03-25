Beklentiler bozuluyor! Vatandaşın enflasyonla yatırım tercihleri de değişti: Altın geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hanehalkı Beklenti Anketi Mart 2026 verilerini açıkladı.

5 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanan 2026 yılı mart ayı Hanehalkı Beklenti Anketine göre, 2985 hanehalkı tarafından yanıtlanan sonuçlarda, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ olurken, gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 40,5 oldu.

Konut fiyatlarında artış beklentisi azaldı

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,36 puan azalarak yüzde 35,05 oldu.

Altın yatırımcıları mevduat ve borsaya mı yöneldi?

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,59 TL artarak 52,15 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 55,2 olurken, ikinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.

Vadeli mevduat, borsa, fon yatırımcıları ise geçen aya göre artış gösterdi. Artış gösteren diğer bir kategori de araba oldu.