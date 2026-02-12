Beklentiler ortada: TCMB'nin enflasyon raporuna ekonomistler ne dedi? (Video Röportaj)

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2026-I sunumunu Başkan Fatih Karahan yaptı. Yeni TCMB başkan yardımcıları da toplantıda yer alırken, Cevdet Akçay'ın görev süresi dolması nedeniyle son toplantısı oldu.

Sunumda ara hedef değişmezken, tahmin aralığı yükseldi.

Toplantı sonrası ekonomistlere toplantı hakkındaki değerlendirmelerini sorduk. Ekonomim.com'a özel açıklamalar yaptılar.

Pas ihtimali yükseldi

Murat Sağman, tahmin aralığının yükselmesinin piyasa beklentilerine yakınsama olduğunu vurgularken, Başkan Karahan'ın da işaret ettiği gibi enflasyon verilerinin izlenmesi gerektiğini ve mart ayında muhtemelen PPK'da faizde "pas" geçme ihtimalinin yükseldiğini belirtti.

İndirim alanı daraldı

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl, enflasyonda yükseliş seyrinin yakından izleyeceğini ocak ve şubatta yüksek gelebilecek oranların indirim alanını daralttığını vurguladı. Mart PPK'da ise 100 baz puan indirimin olası olduğunu belirtti.

Enflasyon yakından izlenecek

Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan, Başkan Karahan'ın da işaret ettiği gibi mart ve nisan aylarındaki enflasyon verilerini görmenin önemli olduğunu, marttaki PPK için 100 baz puan indirim beklentisini koruduklarını ifade etti.

Martta "pas"

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan da toplantı sonrası beklentisini mart PPK için "pas" şeklinde belirtti.